Jornalista da UEMS é premiada em concurso de fotografia em Dourados

A jornalista Eduarda Fernandes da Rosa, colaboradora da Assessoria de Comunicação Social da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) e do Projeto Mídia e Ciência, foi uma das vencedoras do XIX Concurso de Fotografia da Associação Comercial e Empresarial de Dourados (Aced). A premiação foi na noite de sexta-feira (16).

Neste ano o concurso teve como tema “Dourados e sua Força de Trabalho” e contou com 135 fotos inscritas. Eduarda levou o prêmio de 2º lugar com a fotografia intitulada como “Colhendo Vida”.

“Decidi mostrar a força do trabalho no campo e escolhi como personagem uma mulher para retratar ali, também, a força do trabalho da mulher. Fui presenteada com um pôr do sol que possibilitou dar mais significados a fotografia”, explicou a jornalista.

A profissional foi premiada com um cheque de R$ 1,5 mil. Os outros ganhadores do concurso receberam prêmios que somam R$ 5 mil. “Estou muito feliz por esta conquista. Este é um estímulo para que eu possa me aperfeiçoar mais nesta área, que já é um instrumento de trabalho dentro do jornalismo”, comentou Eduarda.

Também foram premiados, na categoria Câmera Fotográfica, os fotógrafos José Aparecido Frota (1º lugar) e Paulo Yuji Takarada (3º lugar). Já na categoria Telefone Celular, o ganhador foi o fotógrafo Franz Maciel Mendes.

Além das quatro vencedoras do concurso, outras oito fotografias inscritas foram selecionadas pela Comissão Julgadora para estampar o Calendário da Aced de 2017.

Abaixo, a fotografia da jornalista Eduarda Fernandes da Rosa, premiada pela Aced: