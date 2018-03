Jornalista é expulso do Congresso Nacional ao perguntar a Temer sobre corrupção

Temer participava da posse do presidente eleito no Chile quando foi abordado pelo repórter

O jornalista e apresentador chileno, Sebastián Eyzaguirre, que cobria a posse do presidente eleito do Chile, Sebastián Piñera, no domingo (10), foi expulso do Congresso Nacional, em Valparaiso, após perguntar ao presidente do Brasil, Michel Temer, sobre corrupção ao brasileiro.

Conforme o site IG Gente, o repórter foi tirado à força por militares no momento em que fazia perguntas envolvendo os escândalos de corrupção enfrentados por Temer. Ainda segundo o jornal local, o repórter foi agredido de forma violenta pelos militares.

Na conta oficial do Instagram , o representante do “CQC” desabafou: “Vergonha. O “CQC” foi violentamente expulso. Carabineros (uma espécie de polícia militar no Chile) nos chutaram para fora. Linda a sua democracia. Apenas quando nós perguntamos ao presidente brasileiro por seus escândalos de corrupção”.

Os internautas aproveitaram o ensejo para comentar na imagem do repórter : “O que acontece é que neste país não está acostumado a ser dito a verdade”, escreveu um seguidor. “Eles fazem isso com eles porque estão fazendo o que é certo, e a verdade os incomoda e, como sempre, usando a força policial”, ressaltou outro.