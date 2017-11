Jornalista lança livro na Capital

O jornalista Edson Moraes, um corumbaense filho de cuiabanos radicado em Campo Grande desde 1978, está lançando neste final de ano sua primeira obra autoral, o livro de poesias “Bugre Rima com Estrelas”. Com 64 páginas e 44 poemas e poesias, “Bugre Rima com Estrelas” terá seu primeiro lançamento dia 1º de dezembro, na Livraria Le Parole, em Campo Grande. Mas haverá outras sessões de lançamento em Corumbá, Bonito e, possivelmente, outras cidades que já manifestaram interesse.

Com chancela da Biblio Editora, a obra tem a coordenação editorial de Rogério Fernandes Lemes, revisão e apresentação da escritora Sylvia Cesco, prefácio de André Luiz Alves, presidente da UBE-MS (União Brasileira de Escritores), e recomendações do músico e cantor Geraldo Espíndola, da jornalista e conferencista de sustentabilidade Míriam Duailibi, do ator Chao Chen, da documentarista e produtora de conteúdo cultural Mara Silvestre e do cineasta Joel Pizzini.

O nome do livro reporta-se às origens de sua vida. Edson nasceu em Corumbá, a cidade que segundo a lenda dos índios bororó surgiu de uma estrela atirada por Deus no espaço. Sem nenhum tipo de financiamento oficial, Edson Moraes bancou os custos de seu primeiro livro com a venda antecipada de exemplares. Encomendou 300, para pagar em duas vezes.