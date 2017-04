Jornalistas argentinos são ameaçados na fronteira com Paraguai

A equipe fazia um trabalho investigativo sobre a rota do narcotráfico

Um grupo de Jornalistas argentinos que realizavam trabalho investigativo sobre a rota do narcotráfico entre a cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero e Ponta Porã no Mato Grosso do Sul são ameaçados na fronteira.

Eles fazem parte da equipe de Televisão “telefe” da Argentina e foram obrigados a deixara a fronteira após receber varias ameaças que colocava a integridade da equipe em perigo.

Segundo o site Porã News, eles chegaram a fronteira no inicio da semana e transitavam pelas ruas de ambas cidades, realizando filmagens para completar o material investigativo que

era transmitida em tempo real ao canal argentino, quando teriam recebido ameaças via mensagens de texto, onde o autor manifestou que os mesmos poderiam sofrer um acidente ou acabar atropelados nas ruas da cidade, pela que o diretor da equipe decidiu de imediato deixar a região de fronteira ante o perigo que poderia colocar a equipe em risco.

Ate o momento os agentes da Policia Nacional do Paraguai, não tem informações sobre o autor das mensagens contra a equipe de televisão, que desde a fronteira realizava o trabalho investigativo sobre a rota do narcotráfico que estaria abastecendo a Argentina com grandes carregamentos de maconha e cocaína, a investigação tinha apontado que a cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero e uma das áreas de maior produção de maconha na região e a porta de entrada de pasta base de cocaína e cocaína aos países vizinhos como o Brasil, tal situação teria irritado o crime organizado na região que teria optado por ameaçar os jornalistas e assim impedir que os mesmos realizem o trabalho na fronteira.