Jota Quest promete surpreender os fãs em show acústico na Capital

Com destaque para uma apresentação bastante visual e iluminações retro-futuristas, o show acústico do Jota Quest em comemoração aos seus 20 anos de carreira chega a Campo Grande no dia 14 de outubro no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo (Palácio Popular da Cultura).

O trabalho da banda para realizar esse show acústico foi além da troca de guitarra pelo violão. Todos os arranjos musicais mudaram para que a apresentação acontecesse dentro de um teatro. O guitarrista Marco Túlio contou que “foram sete meses intensos de ensaios, e é óbvio que neste processo houve muita divergência, mas teve um consenso em torno daquilo que a gente queria: nenhum dos arranjos poderia ser maior do que a canção. A canção tinha que ser o ponto máximo disso!".

Mesmo sendo uma apresentação mais intimista e delicada pelo formato acústico, existem canções com muita energia e suingue, como por exemplo ‘Blecaute’. Além dos grandes sucessos do Jota Quest, a turnê conta ainda com canções inéditas. Uma delas de autoria de Alexandre Carlo, compositor e vocalista da banda brasiliense de reggae Natiruts, que se chama ‘Morrer de Amor’.

Baseado no repertório do DVD “Jota Quest Acústico – Músicas Para Cantar Junto”, o grupo mineiro vai subir ao palco do Palácio Popular da Cultura para apresentar, pela primeira vez em mais de 20 anos de estrada, seus grandes hits como “Dia Melhores”, “Amor Maior”, “Fácil”, “O Vento”, “Dentro de Um Abraço” e “Encontrar Alguém”.

Além dessas faixas e de outras mais, a banda também abrirá espaço no repertório para canções inéditas, criadas especialmente para esse projeto, como ‘Pra Quando Você se Lembrar de Mim’, que já está disponível nas plataformas de streaming e em execução nas rádios FM’s de todo o Brasil.

Informações

Abertura dos portões acontece às 20h30 e o show tem início às 21h30. Os ingressos já estão à venda nas lojas da 1/4 Colchões na Av.Afonso Pena – 3835 e podem ser pagos em até 3 vezes no cartão (com acréscimo de R$ 7,00 por ingresso). Setores A, B e C – R$ 180,00 inteira e R$ 90,00 meia. Setor E – R$ 160,00 inteira e R$ 80,00 meia. Setor D e F – R$ 140,00 inteira e R$ 70,00 meia. A promoção do evento é da Abappai Produções. Mais informações: (67) 99921-0099 ou pelo site http://www.guicheweb.com.br/evento/6504.