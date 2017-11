Depois de ser atropelado por um estudante de medicina, de 26 anos, e ficar internado na Santa Casa por dois dias, o jovem, Lucas Henrique Souza, de 21 anos teve a morte encefálica confirmada pelos médicos no fim da manhã desta segunda-feira (27).

De acordo com a assessoria de comunicação da Santa Casa, depois da constatação da morte do jovem sua família autorizou a doação de todos os seus órgãos. Ainda de acordo com o hospital, não tem como saber o que será doado, pois os órgãos passarão por avaliação e saber se tudo poderá ser doado.

Lucas foi atropelado por um estudante de medicina que estava embriagado conforme teste de alcoolemia. O acidente aconteceu no último sábado (25) nos cruzamentos da Avenida Ceará com a Euclides da Cunha.

De acordo com o registro da polícia, alguns amigos atravessavam a rua na faixa de pedestre quando aconteceu o acidente. No momento em que o grupo passava pelo local o jovem médico, que conduzia um HB20 não conseguiu parar a atropelou Henrique.

A vítima, com traumatismo craniano, foi encaminhada à Santa Casa em estado grave. Ele ficou internado no hospital e na manhã de hoje teve sua morte encefálica constatada.

Em flagrante

O autor do atropelamento parou para prestar socorro a vítima e foi preso em flagrante. No teste do bafômetro o equipamento apontou uma quantidade de 0,80 miligramas de álcool por litro de sangue. O permito, de acordo com o CTB (Código de Trânsito Brasileiro), é de 0,05 miligramas.