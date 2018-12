A vítima chegou a ser socorrida e estava no CTI da Santa Casa de Corumbá

O jovem Ruan Antônio da Silva, 18 anos, não resistiu aos ferimentos que sofreu após ser atropelado por uma locomotiva e morreu na noite de segunda-feira (10), na Santa Casa de Corumbá.

De acordo com informações da mídia local, o acidente aconteceu na madrugada de ontem. Os bombeiros foram acionados para socorrer a vítima e foi constatado que Ruan estava embriagado. A vítima apresentava cortes na perna direita, laceração no braço esquerdo, ferimentos nas costas, corte profundo no abdômen e intensa hemorragia.

Ruan foi encaminhado para o pronto-socorro da Santa Casa e ficou internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI). Devido a gravidade dos ferimentos, o jovem não resistiu e morreu.