Um jovem que teve identidade preservada perdeu a direção do carro em que conduzia e capotou em uma rotatória na manhã desta quarta-feira (8), na MS-276, entre Batayporã e Anaurilândia. Apesar do susto, o condutor que seguia para Araçatuba (SP), saiu ileso do acidente.

Segundo Nova News, o jovem teria acordado na madrugada para assistir a matança de gado em um frigorifico de Nova Andradina e teria cochilado ao volante. O acidente aconteceu em frente à Usina Aurora. O carro, de modelo Fiat/Pálio, ficou bastante danificado.

A rodovia não chegou a ser interditada.