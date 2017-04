Felipe Francisco da Silva, de 22 anos, foi preso na manhã desta quarta-feira (12) após ter capotado um veículo recheado de maconha, na MS-134, em Batayporã. Apesar do susto, o jovem saiu ileso do acidente, mas foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

De acordo com o site Nova Notícias, o jovem conduzia um automóvel, modelo Toyota Etios, quando deparou com um bloqueio em frente a base da Polícia Militar Rodoviária. Ele acelerou o veículo na tentativa de fugir da barreira policial.

Após o fato um motociclista entrou em contato com a base informando de um carro capotado há 120 metros a frente. Segundo a instituição, não houve perseguição policial, e foram para irem até o local após receber informações sobre o acidente.

No local, os policiais depararam com o veículo destruído e com tabletes de maconha espalhados pela rodovia. Dinheiros em espécia também foram encontrados no automóvel.

Segundo a PMR, o carro bateu no barranco e capotou várias vezes. O condutor que estava no local foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.Aos policiais, ele disse que o carro pertencia a uma locadora de Curitiba (PR).

O caso foi encaminhado a Polícia Civil local