Jovem causa confusão e fere policial ao tentar roubar garrafa de Catuaba

Caso ocorreu ontem à noite, no carnaval na Esplanada Ferroviária, na Capital

Um jovem de 20 anos foi preso e dois policiais ficaram feridos após uma confusão quando o rapaz tentou roubar uma garrafa de catuaba de uma vendedora ambulante, na noite desta segunda-feira (27), na Esplanada Ferroviária, em Campo Grande.

Segundo o registro policial, o jovem ainda foi perseguido por um parente da vendedora. No momento da abordagem, houve agressão entre as partes, o que gerou em uma grande confusão. Uma equipe policial foi acionada, e na tentativa de apartar a briga, ficou gravemente ferido e precisou ser encaminhado para uma unidade de saúde.

Ainda se acordo com a ocorrência registrada pela Delegacia de Pronto Atendimento (Depac) centro, parentes do acusado tentaram causar uma confusão ao tentar evitar a prisão do jovem. O rapaz foi levado ao posto da Guarda Municipal que tentaram conte-lo.

Além do jovem, um parentes dele também foi preso por incitar confusão no posto da Guarda Municipal.

O caso foi registrado como roubo impróprio, desacato e lesão corporal dolosa. O caso será investigado.