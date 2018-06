Jovem chega em casa drogado e agride o pai

Ele chegou alterado, quebrando objetos do local e dizendo que "queria tomar sangue"

Um briga entre pai e filho quase terminou em tragédia na madrugada desta segunda-feira (4). Um homem foi agredido pelo próprio filho e levou o caso à Polícia Militar, em Dourados.

Conforme boletim de ocorrência, Henrique Antunes Fernandes, 20 anos, chegou em casa alterado, aparentando ter consumido drogas, logo foi quebrando objetos do local, dizendo que "queria tomar sangue", neste momento, o autor agrediu o pai Waldir Barros Fernandes, 50 anos, com socos na boca e no braço, causando ferimentos.

Vizinhos que ouviram a confusão ajudaram a conter o jovem e acionaram a polícia. Quando a guarnição chegou a residência encaminhou a vítima para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), para receber atendimento médico.

O autor foi preso e conduzido a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC), para providências cabíveis. Ele apresentava escoriações no braço, mão, perna direita e cabeça devido a briga. Seu pai foi encaminhado para o Hospital da Vida para realização de exame de Raio X.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e violência doméstica.