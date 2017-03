Um jovem de 23 anos confessou aos familiares, manhã desta quinta-feira (9), ter feito relação sexual com o cachorro da família. Segundo parentes do rapaz, ele tem problemas com drogas e há semanas estaria transtornado.

Segundo o boletim de ocorrência registrado na tarde desta quinta-feira (8), pela sua prima de 35 anos, contou aos policiais que o jovem é usurário de drogas e frequentemente é agressivo com os familiares.

Ainda em depoimento, na quarta-feira (8), o jovem foi até o estabelecimento comercial, localizada na Vila Piratininga e, em determinado momento começou a manipular o órgão genital. Em flagrante, a tia e a própria prima do rapaz flagrou o jovem fazendo o ato obseno, quando as ofendeu citando palavras de baixo calão.

A vítima também relatou que na casa onde moram tem um cachorro que está bastante debilitado e com problemas de locomoção, com o qual o jovem confessou que mantinha relações sexuais. A testemunha suspeita que o cão da família esteja doente diante dos abusos.

O rapaz não foi detido, mas o caso foi registrado como injúria, ato obsceno e pratica de ato abuso contra animais.