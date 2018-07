Jovem de 18 anos é preso com R$120 mil em notas falsas

O autor se preparava para repassar as notas aos comerciantes

Um jovem de 18 anos foi preso na noite de terça-feira (18), após denúncias de moradores da região da Vila Áurea, que ele possuía arma de fogo e dinheiro falso que seria repassado ao comércio em Ponta Porã.

Ariel Felipe Palácios Sanches, foi abordado pelos policiais em uma residência, onde foi localizado R$120 mil em notas falsas, ele afirmou que teria comprado as notas na cidade de Pedro Juan Caballero e se preparava para repassar aos comerciantes. O autor foi conduzido a delegacia de Polícia Civil para procedimentos cabíveis.

Investigadores da Agência Local de Inteligência e do Setor de Investigações Gerais apuraram que foram repassadas um número alto de notas falsas ao comércio e investigam com o apoio da Polícia Nacional do Paraguai a identidade dos vendedores das notas falsas.