Jovem de 19 anos se envolve em briga, recebe facada e morre

Um jovem morreu na manhã desta quinta-feira (28), no pátio do Hospital da Vida, em Dourados, com ferimentos de faca.

O médico socorrista forneceu os primeiros atendimentos dentro da ambulância, enquanto chegavam ao hospital em Dourados, mas Henrique de Almeida Barros, 19 anos, não resistiu.

Segundo o boletim de ocorrência, o motivo da morte de Henrique pode ter sido por conta de uma briga generalizada ocorrida na noite desta quarta-feira (27), em um bar chamado Zero Graus, em Deodápolis.

Briga em bar

Na noite de ontem, Henrique, juntamente com um conhecido identificado como "Japinha" agrediram um colega com diversos socos no bar, deixando-o desacordado no chão.

A Polícia Militar foi acionada, o homem agredido foi encaminhado ao hospital local e os policiais realizaram buscas pelos autores da agressão, mas não o encontraram.

Mais tarde, Henrique que estava envolvido na briga generalizada foi esfaqueado na barriga, sendo conduzido ao Hospital da Vida, vindo a falecer posteriormente.

A polícia investiga o envolvimento de um menor de 17 anos como autor do esfaqueamento.