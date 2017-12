De acordo com a polícia, a vítima tem várias passagens



Marcos Adriano de Almeida dos Santos, de 19 anos, foi morto depois de levar 13 tiros de pistola 9mm. O crime aconteceu na manhã deste sábado (23) em Ponta Porã – a 319 km de Campo Grande.

De acordo com o site Porã News, Adriano caminhava pela rua dos Andrades no Bairro Jardim Planalto quando foi alcançado por pistoleiros que estava em uma moto. Os criminosos já chegaram atirando e realizaram pelo menos 13 tiros com uma pistola 9mm.

Depois de atingido o jovem ainda conseguiu correr por 40 metros, mas não resistiu e morreu. O SIG (Setor de Investigação Geral) foi até o local, isolou a área e iniciou as investigações. Até o momento ninguém foi preso. De acordo com a polícia, Marcos tem várias passagens.