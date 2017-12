Um jovem, de 19 anos, foi detido na manhã Da última sexta-feira (8), por uma equipe do Terceiro Pelotão da Polícia Militar, nas proximidades do Terminal Rodoviário de Mundo Novo – a 527 km de Campo Grande, por traficar 22 tabletes de maconha.

Um policial militar de Eldorado, cidade distante 18 quilômetros de Mundo Novo, ia embarcar com destino ao Paraná, quando desconfiou da atitude do rapaz, que transportava uma mochila de viagem de cor amarela. Ele abordou o cidadão e quando perguntou para onde ele seguiria viagem, ele jogou o volume no chão fugiu

Acionados pelo colega, os militares iniciaram uma varredura pela região, até que após vários minutos, conseguiram localiza-lo no interior de uma pensão, situada na área central da cidade.

Ao ser detido, ele confessou a propriedade da droga e disse que a levaria até a cidade paranaense de Francisco Alves. O rapaz então foi encaminhado, juntamente com os 22 tabletes da droga, que pesaram cerca de 15 quilos, até a Delegacia de Polícia para a lavratura do flagrante.