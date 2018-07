Jovem de 19 anos posta foto de arma e é preso por porte ilegal

Um jovem de 19 anos foi preso na tarde desta terça-feira (10), após publicar a imagem de uma arma em redes sociais. O caso ocorreu no Jardim Kaimã, em Dourados.

A Polícia Militar recebeu a denúncia de que Fábio Alves de Souza, 19 anos, estaria de posse de um revólver. Os policiais estiveram em sua casa e nada encontraram. Fábio afirmou aos policiais que seu colega Pablo Guilherme Alves da Silva, 19 anos, havia publicado a foto da arma.

No celular de Fábio foram encontradas conversas com Pablo, realizando comércio de drogas a diversas pessoas. Ele foi conduzido à delegacia.

Porte ilegal

Os policiais foram até a casa de Pablo, que negou estar com a arma, porém os militares encontraram o revólver embaixo do assento do carro, estacionado do lado de fora dos muros da residência.

Pablo afirmou que estava sendo ameaçado e comprou a pistola de um indígena na região da Unidade Educacional de Internação (Unei), pelo valor de R$ 3.000,00, já com as munições.



Pablo foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.