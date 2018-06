Jovem de 19 anos segue desaparecida

A jovem estava morando com o namorado há um mês

Ana Carolina Martins Fursts, de 19 anos segue desaparecida desde 13 de maio, após participar de um almoço na casa de sua avó em Campo Grande.

De acordo com a tia Avenilda Ferreira Martins, a jovem estava morando com o namorado há um mês e terminou o relacionamento avisando a família que iria morar com uma amiga e trabalhar em um mercado próximo.

No dia 17 de maio, a moça fez contato com os pais por telefone e informou à mãe que iria para Ponta Porã, mas sem dizer se iria acompanhada ou não e desde esse dia ela não foi mais vista.

A tia relatou ainda que ela não teve nenhum tipo de briga familiar e geralmente fazia contato com os pais por telefone. Já fazem três semanas que Ana Carolina está desaparecida.

O boletim de ocorrência já foi registrado e a família segue nas buscas. Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Ana Carolina, entre em contato pelo telefone (67) 99249-5806/ (67) 99896-7164.