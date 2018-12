Vítima ficou inconsciente dentro do veículo, não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital da cidade

Um rapaz de 20 anos, morreu depois que perdeu o controle da caminhonete que conduzia, o veículo acabou capotando, na cidade de Coronel Sapucaia.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estava em uma festa e deixou o local acompanhado de um amigo, pouco tempo depois em alta velocidade invadiu o canteiro central da via e capotou.

Uma unidade de socorro foi acionada, pois o jovem estava inconsciente dentro do veículo. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital da cidade. Já o amigo que estava na caminhonete com ele, foi embora do local após o acidente e até o momento não foi identificado.

Caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Coronel Sapucaia, como acidente de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima e será investigado.