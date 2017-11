O jovem, Luiz Otávio de Souza, de 20 anos, morreu afogado neste domingo (12) em um clube de Ponta Porã – a 346 km de Campo Grande. Uma equipe de resgate tentou reanimar o rapaz, mas ele não resistiu e faleceu.

De acordo com o Ponta Porã Informa, o jovem estava em um churrasco com sua família quando se afogou, de acordo com um tio, Luiz não sabia nadar.

Os bombeiros tentaram reanimar o rapaz, mas não o jovem morreu no hospita. O corpo está no IML (Instituto Médico Legal) da cidade para os procedimentos e legais e liberação à família.