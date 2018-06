Jovem de 22 anos é preso transportando quase 90 quilos de maconha

Um homem foi preso na noite desta quarta-feira (6), por tráfico de drogas no centro de Amambai. Os policiais encontraram um Gol prata com placas EUA-0818 de São Paulo-SP, estacionado em frente à Caixa Econômica Federal, com o motorista parado ao lado do veículo e, durante abordagem, os policiais suspeitaram do forte odor de materiais usados em funilaria e ao revistarem o veículo encontraram em um compartimento 123 tabletes de maconha totalizando 87,6 quilos.

Rony Ramoa Zaracho, 22 anos, afirmou que receberia R$ 10 mil pelo transporte, que havia sido preparado na cidade de Coronel Sapucaia por um paraguaio apelidado de "fantasma".

O autor foi preso e conduzido a delegacia de polícia juntamente com veículo.