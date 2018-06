Jovem de 23 anos é executada com quatro tiros

Uma jovem de 23 anos foi executada a tiros nesta terça-feira (5), no bairro Jardim Panambi, em Ponta Porã. Ela era usuária de drogas e tinha diversas passagens pela polícia.

Maria Estela Vider foi morta por volta das 20h50 com quatro tiros de pistola 9mm e segundo informações do site Porã News, ela transitava pela região quando moradores ouviram disparos e ao saírem de suas casas a encontraram caída no chão.

A Polícia Militar foi acionada e ao chegar no local, encontraram a vítima já sem vida. O Setor de Investigações Gerais (SIG), e agentes da Policia Técnica realizaram os procedimentos necessários e encaminharam o corpo ao Instituto Médico Legal (IML).

A mulher tinha passagens pela polícia por roubo, roubo à mão armada, furto e era investigada no envolvimento na execução do ex-presidiário identificado como Inácio Vegas Servin, 30 anos, executado na madrugada da última sexta feira (1º), em sua residência, na região conhecida como “Favelinha”.

A polícia não descarta que as execuções tenham ligação com acerto de contas relacionado ao tráfico de drogas.