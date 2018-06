Jovem de 23 anos é presa com 26 quilos de maconha

Ela afirmou que comprou a droga no Paraguai e levaria para o estado do Mato Grosso

Uma jovem de 23 anos foi presa na tarde desta quinta-feira (31), durante a Operação Corpus Christi da Polícia Militar, por tráfico de drogas, no Conjunto Alcindo Franco Machado, em Amambai.

De acordo com boletim de ocorrência, durante fiscalização a um ônibus que realiza o trajeto de Coronel Sapucaia a Amambai, quando os policiais revistavam as bagagens dos passageiros, encontraram na mala de Samara Patrícia Correa de Lima 40 tabletes de maconha, totalizando 26 quilos. Ao ser questionada a autora afirmou que comprou a droga no Paraguai e levaria para o estado do Mato Grosso.

A mulher foi conduzida a Delegacia de Polícia e a droga foi apreendida.