Em busca do corpo perfeito, a jovem Luana Eufrásio, 23 anos, acabou morrendo no último final de semana, depois de ingerir um remédio para emagrecer. O caso aconteceu na cidade de São João da Varjota, no Piauí.

Luana sofreu uma parada cardiorrespiratória e foi encaminhada para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Oeiras, ela chegou em estado grave e foi imediatamente atendida pelos médicos, mas não resistiu e acabou morrendo.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, a causa da morte no atestado de óbito é de parada cardiorrespiratória, mas com as suspeitas a família pode procurar o Serviço de Verificação de óbito Estadual e solicitar uma investigação.

Riscos de tomar remédio para emagrecer

A automedicação é um hábito comum entre os brasileiros e apresenta diversos riscos à saúde, desde efeitos colaterais leves a consequências irreversíveis para o organismo. Quando a automedicação é feita com remédio para emagrecer, o risco de o paciente ter problemas graves triplica, já que a perda de peso inconsequente prejudica o corpo como um todo.

De modo geral, as pessoas que estão em busca desse tipo de remédio desejam um emagrecimento rápido e fácil, diferente de quem quer emagrecer de forma saudável, com dieta, plano alimentar e atividades físicas.