Jovem de 24 anos mata dois em aldeia no interior do Estado

Um jovem de 24 anos é acusado de matar dois homens a golpe de facão. O caso aconteceu na tarde do último domingo (14) na aldeia Bororó em Dourados – a 228 km de Campo Grande. O suspeito seria enteado de uma das vítimas.

De acordo com o site Dourados News, Gelson Rocha Duarte, 30, e Aldecio Brites Amarília, 30, ambos moradores da aldeia, foram mortos pelo jovem. O suspeito seria enteado de Adelcio. Conforme o registro policial, populares acionaram a polícia militar para informar que dois homens foram encontrados mortos em uma casa da reserva indígena.

No local, os policiais constataram que Brites estava com lesões na cabeça, costas, peito, braço e mãos provocados por golpe de madeira e facão. Rocha estava caído em frente da residência com apenas uma lesão nas costas, também causado por golpes de facão.

As testemunhas informaram à polícia que as vítimas passaram o dia consumindo bebida alcoólica. Em certo momento um homem chegou na casa discutindo com Gelson e Adelcio. A esposa de Adelcio lembrou apenas do marido gritando, a mulher de Gelson disse que tentou conter o autor, que é seu irmão, mas ficou ferida ao segurar o facão.

A irmã do criminoso, que também é enteada de Brites, relatou aos militares que o padrasto matou o pai dela e do suspeito e quando ele se vangloriava do crime o irmão dela ficava com muita raiva.