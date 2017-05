Jovem de 24 anos morre a facadas no meio da rua

Tiago Babosa da Silva, 24, morreu depois de ter levado várias facadas. O crime aconteceu na noite da última sexta-feira (19) em Três Lagoas - a 338 km de Campo Grande. De acordo com o site JP News, o jovem foi encontrado em frente de uma residência com vários ferimentos.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para atender a ocorrência de que uma pessoa estaria ferida no meio da rua Baldomero Leituga no bairro Jardim Glória. Já no local, os militares constataram que a vítima estava sem os sinais vitais. A Polícia Militar foi acionada para isolar a área, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) que também foi ao local, constatou óbito do rapaz.

Barbosa foi morto possivelmente a facadas, pois vários ferimentos foram encontrados pelo corpo da vítima. A perícia da Polícia Civil foi chamada e o caso segue sob investigação