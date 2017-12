A vítima do afogamento é morador de Fátima do Sul

Equipes do Corpo de Bombeiros de Fátima do Sul - a 243 km de Campo Grande, procuram desde às 7h da manhã desta terça-feira (26) um jovem, de 25 anos, que teria se afogado no lago da Orla.

De acordo com o Vicentina On line, o rapaz e mais dois amigos tomavam banho no lago na noite de segunda-feira (25). Por volta das 23h desse mesmo dia teria ocorrido o afogamento.

A vítima do afogamento é morador de Fátima do Sul.