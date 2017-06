Jovem de 25 anos é preso acusado de roubo a residência

Policiais da Delegacia Especializada na Repressão aos Crimes de Roubos e Furtos (DERF) e o Serviços de Investigação Geral (SIG) prenderam na quarta-feira (31), um dos autores do roubo acontecido na última terça - feira (30), no Bairro Santa Fé. A prisão de Antôno Mota Júnior, 25 anos, conhecido como Fuçaco, aconteceu no Jardim Noroeste.

De acordo com o delegado Reginaldo Salomão, por volta das 19 horas do dia 30 de maio “Fuçado”, na companhia de seu comparsa, Augusto César Carneiro abordaram a vítima no momento em que esta retirava alguns objetos de trabalho de dentro da sua residência, tendo deixado o portão aberto para esta finalidade. Armados, os dois autores renderam o proprietário da residência e as demais pessoas que estavam na casa, empregando violência, inclusive, obrigando-as a deitarem no chão.

“Tão logo tomamos ciência deste roubo, iniciamos diligências para identificar, localizar e prender os autores. Com a prisão de 'Fuçado', conseguimos alguns bens subtraídos da residência e apreendemos a arma utilizada para a prática do crime”, explicou o delegado.

Segundo Salomão, as diligências devem continuar com o intuito de localizar e prender o comparsa de “Fuçado”.