Jovem de 26 anos morre com suspeita de H1N1

Na manha desta quarta-feira (11) um jovem de 26 anos morreu, com suspeita de gripe H1N1, em Nova Alvorada do Sul.

Segundo informações do Alvorada Informa, o rapaz deu entrada no Hospital Municipal Francisca Ortega, na terça-feira (10), com sintomas cardíacos. Foi medicado, porém o quadro evoluiu e na manha de ontem o jovem morreu.

O paciente teve a Síndrome Respiratória Aguda Grave (que pode ser causada por complicações de qualquer tipo de gripe). Foi colhido material pra exames e encaminhado pela secretaria de Saúde até um laboratório na capital, Campo Grande.

Devido aos sintomas, foi aberto um protocolo que investigará se a causa da morte pode ter sido o vírus H1N1. Não há previsão para a divulgação do resultado da análise.