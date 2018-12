Na noite de sexta-feira (7) por volta das 22h30 um acidente de trânsito tirou a vida de uma jovem de 26 anos no bairro Piratininga, família busca por motociclista que fugiu do local.

De acordo com informações, a jovem identificada como Jessica Persi, havia saído da casa de uma amiga, e quando estava voltando para casa em uma motocicleta Yamaha YBR, foi atingida pelo motociclista, no cruzamento da avenida das Bandeiras com a Manoel da Costa Lima. Com o impacto da batida, a motocicleta da vítima foi arremessada a vários metros de distância.

Jessica teria batido a cabeça e não resistiu aos ferimentos. Conforme testemunhas que presenciaram o acidente, o motociclista teria avançado a preferêncial e atingido a jovem, e acabou fugindo do local pela rua Anchieta, sentido bairro Parati, sem prestar socorro a vítima.

O JD1 Notícias entrou em contato com a família da vítima, e o irmão de vítima, Leonardo Pereira, pede ajuda de toda população para tentar encontrar o motociclista que tirou a vida da sua irmã.

Os familiares acreditam que câmeras de segurança de comércios da região, possam ajudar na identificação do autor.

Quem tiver alguma informação que possa ajudar na identificação do suspeito, entrar em contato com o 190 da Polícia Militar.