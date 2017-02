Uma mulher de 27 anos procurou a delegacia do município de Taquarussu, para registrar um boletim de ocorrência contra um idoso de 69 anos após ser chamada de “sapatona” pelo suspeito.

De acordo com o site Nova Notícias, a jovem relata que caminhava pela rua, quando esbarrou com o idoso. Ao passar ao lado do suspeito, ouviu as seguintes palavras "essas sapatão tem que morrer tudo, vagabunda, sapatão e eu falei é pra escutar mesmo!".

Indignada pela agressão vir de um desconhecido, a mulher foi até a delegacia registrar o crime.