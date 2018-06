Jovem desaparece enquanto orava em monte, na capital

No local foram encontrados o carro dele e em cima do monte, estavam a bíblia e o tapete do rapaz

Alexandre de Oliveira Silva, 24 anos, mestre de obras, está desaparecido desde a noite deste domingo (17), nas proximidades da Rua da Divisão, no bairro Parati, em Campo Grande.

Andréia Costa, 42 anos, prima de Alexandre, em entrevista ao JD1 Notícias afirmou que por volta das 23h, o homem foi sozinho orar em um monte no bairro Parati quando desapareceu. No local foram encontrados o carro dele e em cima do monte, estavam a bíblia e o tapete do rapaz.

"Os familiares, a esposa e os amigos estão desesperados, os pais dele moram em um assentamento no interior e estão vindo para Campo Grande. Ele mora com a esposa e dois filhos", finalizou Andréia.

Amigos que frequentam a igreja com Alexandre realizam buscas nas proximidades do monte, na gameleira e no bairro Dom Antônio Barbosa.

Carro do desaparecido foi encontrado próximo ao monte