Ronaldo Paniagua Torres, de 27 anos, desapareceu na noite de sexta-feira (5) na BR-463, via que dá acesso ao Paragauai, e um estrada vicinal próximo a Ponta Porã – a 316 km de Campo Grande. A moto do jovem paraguaio foi achado na manhã de sábado (6) toda incendiada em território brasileiro.

Conforme o site Porã News, os familiares do rapaz confirmaram à polícia que Ronaldo desapareceu na sexta-feira. Ainda segundo a família o rapaz entrou em contato ás 22h daquele dia e disse eu foi abordado enquanto pilotava sua motocicleta, sem dizer por quem.

Depois sua comunicação foi cortada e sua família não teve mais contato com Paniagua. Algumas informações indicam que o desaparecido foi abordado por pessoas que estavam em uma camionete. As polícias do Brasil e do Paraguai investigam o caso.