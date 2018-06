Jovem desaparecida há quase um mês é encontrada em São Paulo

Ana Carolina Martins Fursts, 19 anos, desaparecida há 27 dias, foi encontrada nesta quinta-feira (7), na cidade de Presidente Epitácio por policiais do estado de São Paulo.

A jovem havia desaparecido após um almoço de família, em Campo Grande, e disse a família dias depois por telefone que iria para Ponta Porã.

O JD1 Notícias em contato com Avenilda Ferreira Martins, tia de Ana, apurou que a família encontrou a jovem devido a contatos policiais em São Paulo e com ajuda de investigadores de Mato Grosso do Sul.

Avenilda afirmou que a jovem está bem, mas preferiu não dar mais detalhes sobre o que teria acontecido com ela.