Jovem diz que matou e escondeu corpo de idoso no freezer sozinha

Thaís Errobidart da Silva, 19 anos, assassina confessa de Wanderley de Souza, 72 anos, relatou que, sozinha, matou o idoso e escondeu o corpo dentro do freezer no último dia 30 de março.

Ela usou uma faca e desferiu sete golpes no aposentado, sendo cinco no tórax e dois no pescoço. O corpo da vítima foi encontrado no domingo (1º), 120 dias após o assassinato.

Vizinhos de Wanderley relataram aos investigadores que a jovem foi a última a ser vista na casa. De acordo com o site JNE, os agentes já haviam levantado indícios da suspeita e, com base nas informações, a equipe da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos (DERF), começou a fazer diligências para encontrar a jovem. Ela foi encontrada nas Moreninhas, em Campo Grande.

(Cartões do aposentado foram encontrados com Thais)

Com Thais, foram encontrados pertences de Wanderley e cartões de banco. A jovem contou aos investigadores que desde março pagou as contas de luz para que o freezer permanecesse ligado. Ela também contou que utilizou o dinheiro das contas do idoso.