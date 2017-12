Jovem é acusado de estuprar irmã portadora de necessidades especiais

Um homem, de 25 anos, foi preso na última sexta-feira (22) em Manaus (AM) suspeito estuprar a própria irmã, de 18 anos, portadora de necessidades especiais.

De acordo com o Portal do Holanda, a vítima estava na casa do irmão para fazer uma faxina. Conforme o registro policial, a jovem, ao voltar para casa, reclamou de dores, questionada pelos pais, ela disse que foi abusada sexualmente pelo irmão.

A vítima foi encaminha a um hospital para receber atendimento médico e psicológico. O acusado foi preso em flagrante e está a disposição da justiça.