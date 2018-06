Jovem e adolescente sofrem acidente após pegar carona com motociclista

Tainara Loureiro da Silva, 18 anos, e uma adolescente de 17 anos, ficaram feridas em uma queda de moto no domingo (17), no centro de Coxim.

De acordo com informações do site Edição MS, as duas seguiam a pé por uma avenida da cidade quando Elisson oliveira de Almeida, 31 anos, passou de moto e ofereceu carona. As meninas aceitaram e o motociclista acabou perdendo o controle quando passou por uma lombada.

Almeida fugiu e deixou as garotas no local. Tainara sofreu escoriações no joelho e a adolescente saiu ilesa.

Oliveira acabou sendo localizado e preso pelos por policiais militares. A suspeita é de que ele estava embriagado.