Marlon Carlos Mello, de 24 anos, foi preso na noite desta quarta-feira (19), após ser amarrado por populares após uma tentativa mal sucedida de roubo de veículo, na região central Dourados. Com ferimentos na boca, o rapaz foi levado a delegacia para registro do crime.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma equipe da Polícia Militar recebeu informações sobre uma possível tentativa de furto de veículo, no cruzamento das ruas Ciro Melo e Duque de Caxias, onde o acusado teria sido flagrado durante o roubo e rendido por populares.

No local, a equipe policial foi informada que Marlon teria quebrado um dos vidros das portas da camionete, que estava estacionada. O acusado foi detido pelo proprietário do veículo, e com ajuda de populares, acabou sendo amarrando até a chegada da Polícia Militar.

O caso foi registrado como tentativa de furto na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário em Dourados