Jovem é assaltada em festa de ano novo

Na noite dessa segunda-feira (1º) durante uma festa de ano novo no Ancora Hotel, na Capital, Carol Martins Américo (21), foi assaltada sob a mira de uma arma de fogo. O assaltante rendeu a vítima dentro da área Vip e exigiu que ela entregasse sua bolsa.

De acordo com o boletim de ocorrência a jovem foi participar de uma festa de virada de ano no Ancora Hotel, e por volta das 4h do dia primeiro a vítima estava na área Vip, quando foi abordada por um indivíduo armado com uma arma de fogo que anunciou o assalto.

Segundo a vítima o ladrão exigiu que a moça entregasse a sua bolsa, que sem reagir, ela o fez assustada do que poderia acontecer. Depois de pegar a bolsa o indivíduo sumiu em meio as pessoas que estavam no local, que de acordo com Carol estava lotado.

A jovem procurou a pessoa responsável pela festa, que no momento não conseguiu a ajudar. Ela não soube informar se no local possui câmeras de monitoramento, mas descreveu o assaltante como um homem magro, alto e moreno, trajava calça jeans de cor escura, casaco de moletom escuro e tênis.

O caso foi registrado na Depac Centro como roubo majorado pelo emprego de arma.