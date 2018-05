Jovem é assassinado durante perseguição na capital

Wictor Hugo Brunet da Mota, 19 anos, foi assassinado na madrugada desta quinta-feira (31), durante uma perseguição na Nasri Siufi, Jardim Tijuca.

Conforme informações policiais, o jovem estava na garupa de uma motocicleta conduzida por outro jovem, identificado como Miguel Francisco Martins Lopes, também de 19 anos,

Os dois fugiam de um veículo Kadett quando, em frente a uma borracharia, foram alcançados pelo carro e atingidos por disparos de arma de fogo.

Após o disparo, o condutor da motocicleta perdeu o controle e a dupla caiu à beira da via. Wictor foi atingido com dois disparos e morreu no local. Miguel foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande com ferimentos também causados pelos disparos.

O veículo Kadett foi encontrado abandonado a um quilômetro do local, na mesma avenida. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os autores tentaram atear fogo no carro.

A câmera de segurança da borracharia flagrou o momento em que os jovens foram atingidos pelos disparos. Os autores ainda não foram identificados.