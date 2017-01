Um jovem de 18 anos foi baleado na noite de domingo (29), durante um acerto de contas, em um bar, na rua Elvira Pacheco Sampaio, no Jardim Universitário, em Campo Grande. Um homem de 26 anos foi conduzido à delegacia acusado pela tentativa de homicídio.

De acordo com o boletim de ocorrência, equipes do Batalhão de Choque estavam em rondas pelo bairro, após serem informados sobre um furto numa residência, quando foram acionados sobre uma vítima de disparo de arma de fogo.

No local, a dona do estabelecimento confirmou a tentativa de homicídio, relatando o nome dos envolvidos, e que o motivo seria um acerto de contas entre os dois.

Em depoimento, a dona do bar disse que um homem de 26 anos, chegou ao local em um veículo, quando efetuou os disparos em direção ao jovem. No momento do interrogatório, o mesmo carro passou em frente do bar, o que foi visto por populares e pela guarnição.

Houve perseguição atrás do automóvel, quando algumas quadras de onde ocorreu o crime, o veículo foi parado pelos policiais e o condutor detido em flagrante. Dentro do carro, foram encontrados duas capsulas deflagradas de munição calibre 380, e um carregador de pistola do mesmo calibre no porta-luvas e no banco de trás do veículo.

Equipes do Corpo de Bombeiros encaminhou o jovem ao Pronto Socorro da Santa Casa, e a vítima que levou um tiro na coxa, não corre risco de vida. A Carteira de Habilitação e o veículo, utilizado na fuga do autor, foram apreendidos.

O acusado foi levado para Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Piratininga para registro do caso.