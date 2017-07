Jovem é atraído para emboscada e atingido por seis tiros

João Guilherme Mortensen, 20 anos, foi atingido por seis tiros ao ser atraído para uma emboscada em uma estrada vicinal de Fátima do Sul, na noite de quarta-feira (26).

De acordo com informações da Polícia, o jovem foi atraído por uma mulher que ainda não foi identificada. Ao chegar no local um homem teria efetuado os disparos. João foi atingido por dois tiros no tórax, dois no braço direito, um no pescoço e um no abdômen.

A vítima foi socorrida e encaminhada para um hospital da cidade e transferido em estão grave para Dourados.