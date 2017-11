Jovem é baleado dentro de casa

Na madrugada dessa segunda-feira (6) no bairro Harrisson de Figueiredo, em Dourados, Luan Rojas Alves sofreu uma tentativa de assassinato.

Segundo o boletim de ocorrência a PM foi acionada para comparecer ao endereço, depois de denúncia feita pelo SAMU de que haveria uma pessoa ferida por disparos de arma de fogo.

No local a mãe de Luan, Marlene da Silva Rojas, contou que estava em sua casa com o filho com a casa fechada. Por volta das 00h30 seis indivíduos desconhecidos arrombaram a porta da frente da casa e entraram até ao quarto onde dispararam três tiros em Luan.

Depois fugiram, Marlene não soube dizer qual direção os bandidos tomaram na fuga e disse que não reconheceu os autores.

A vítima fora encaminhada pela equipe do SAMU até o Hospital da Vida aonde permanece sob cuidados médicos.

O caso será investigado.