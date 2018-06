Jovem é baleado na cabeça e morre na Santa Casa

Gean Blendão Pereira Rodrigues, 21 anos, foi encontrado na manhã desta terça-feira (5), caído e com ferimentos na cabeça, na estrada que leva até o Presídio da Gameleira, em Campo Grande.

As feridas na cabeça do jovem foram causadas por tiros. Os pés e mãos de Gean estavam amarrados por uma toalha e uma calça.

Um psicólogo que presta serviço a uma clínica de reabilitação nas proximidades estava passando pelo local quando viu a vítima e chamou o Corpo de Bombeiros.

Blendão chegou a ser socorrido e encaminhado para a Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos e morreu por volta das 15h de hoje. De acordo com a assessoria de comunicação do hospital, o rapaz deu entrada na unidade com duas perfurações causadas por disparos de arma de fogo no crânio e ficou na ala vermelha em observação.

Não há informações sobre a autoria do crime.