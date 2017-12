Jovem é encontrado baleado no Parque do Lageado

Um jovem, de 23 anos, foi encontrado baleado na madrugada deste sábado (30), no bairro Parque do Lageado, região sul de Campo Grande. O carro da vítima foi encontrado queimado em um bairro próximo ao local do crime.

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta de 3h30, o jovem foi encontrado ensanguentado com marcas de tiros nas duas pernas e no braço esquerdo e com cortes na cabeça. A vítima estava caída na Avenida Evelina Selingardi.

A polícia encontrou quatro cápsulas de calibre 380 no local. O carro do jovem foi encontrado, incendiado, próximo do local do crime, na Rua Dário Aranha, no Jardim Pênfigo.

Segundo o registro policial, moradores da região deram versões diferentes do caso. Algumas testemunhas afirmam que ouviram gritos e disparos e outras relataram que ouviram que o jovem foi jogado dentro de um veículo e baleado.

O jovem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para a Santa Casa. O carro foi encaminhado para a Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (Defurv).

O caso foi registrado como tentativa de roubo seguido de morte na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Piratininga.