Jovem é encontrado decapitado em açude

Um jovem de 22 anos, foi encontrado morto no domingo (9) na região central de Jardim/MS. Seu corpo foi encontrado decapitado e aberto, no meio de um açude.

Segundo o site Porã News, o rapaz teria sido executado entre sexta-feira e a madrugada de domingo, já que amigos relataram que teriam visto a vítima pela última vez na sexta-feira, quando, alcoolizado, teria dito aos amigos que iria fazer 'uma corrida louca' e não foi mais visto.

Consta no boletim de ocorrência que a vítima apresentava um corte extenso vertical no abdômen e a cabeça estava separada do corpo. O reconhecimento do corpo foi feito pela mãe de Gilmar.

A morte do jovem chocou os moradores pela crueldade e será investigada pela Polícia Civil.