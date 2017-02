Jovem é encontrado morto com mãos e pés amarrados em matagal

Um jovem de 18 anos foi encontrado morto com as mãos e os pés amarrados com um pedaço de cordão e arame, e uma camiseta vermelha amarrada no pescoço na tarde deste domingo (19). O corpo de Joni Espindola Batista estava em um matagal em uma estrada vicinal próximo ao Aterro Sanitário de Ponta Porã.

O corpo foi encontrado por um funcionário de uma fazenda da região. Segundo informações da polícia quando o trabalhador estava indo para casa, por volta de 12h, passou pelo local e viu o corpo caído. O funcionário da fazenda ainda informou para a polícia que por volta de 10h ouviu cerca de quatro disparos de arma de fogo.

Segundo equipe da perícia que esteve no local, o jovem tinha três marcas de tiros na cabeça, mas não conseguiram precisar o calibre. No local do crime também não foram encontradas as capsulas.

Sem documentos o corpo foi encaminhado para o Insituto Médico Legal (IML), onde os pais da vítima reconheceram o corpo.