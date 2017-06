Jovem é encontrado morto com sinais de pauladas na cabeça

O corpo de Emerson Maurício de Oliveira, 19 anos, foi encontrado em uma casa localizada em um assentamento, em Santa Rita do Rio Pardo, no início da noite de segunda-feira (5).

O jovem foi encontrado por populares que acionaram a Polícia. Ao chegarem no local, os militares se depararam com o corpo de Emerson em cima de uma cama de bruços, vestindo apenas um short e com um ferimento na cabeça.

Segundo o registro policial, o ferimento era de uma lesão produzida por golpe, que possivelmente pode ser uma paulada, na cabeça e deixou exposto parte do crânio da vítima.

O corpo do jovem foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), até o momento, não há informações sobre o autor ou testemunhas do crime.