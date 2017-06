Jovem é esfaqueada ao tentar defender cachorro de vizinho que queria matá-lo

Ao tentar salvar um cachorro de um homem que tentava matá-lo, uma jovem de 18 anos foi esfaqueada no braço, na madrugada de domingo (4), no Jardim São Conrado, em Campo Grande.

A vítima e o autor moram em um conjunto de kitnets no Jardim São Conrado, em casas separadas. Por volta das 2h30 o homem entrou no terreno e se deparou com o cachorro da vítima, que começou a latir para ele.

O homem pegou uma faca que estava na sua cintura e tentou matar o animal. A vítima teve o braço tingido pela faca ao tentar salvar o cachorro.

A vítima foi encaminhada para o pronto socorro, uma equipe da PM foi ao local, mas não encontrou o suspeito. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.