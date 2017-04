Jovem é esfaqueado no braço e tórax durante discussão

Um jovem, de 25 anos, foi esfaqueado nesta sexta-feira (7), durante uma discussão, pelas ruas do bairro Jardim Itália, em Dourados. A vítimas foi encaminhada ao hospital, onde segue internado.

De acordo com o site Dourados News, o rapaz foi esfaqueado no braço esquerdo e tórax. A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar o caso. Informações de testemunhas, relata que a vítima teria discutindo com um homem, de 45 anos, quando levou os golpes.

Os dois que discutiam por motivos ainda desconhecidos pela polícia, entraram em luta corporal. O autor foi também agredido com varias pancadas e também foi levado ao Hospital da Vida, onde foi medicado e depois levado a delegacia para depoimentos.

Logo após o autor foi liberado, pois não houve flagrante.